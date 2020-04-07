Асмус: «Я одна так бездарно провожу самоизоляцию?»

«Скажите честно, я одна так бездарно провожу самоизоляцию?» — написала она в соцсети.

Актриса призналась, что не занимается ни онлайн-тренировками, ни просмотром сериалов, ни улучшением языка, ни генеральной уборкой и «время как-то само бежит».

«Вроде встал, поел, новости почитал, поел, собак и детей погладил, поел, в инстаграмчик зашел, поел — вот и день прошел», — пишет Асмус.