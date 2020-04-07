07 апреля 2020, 17:37
Асмус: «Я одна так бездарно провожу самоизоляцию?»
Актриса Кристина Асмус рассказала, что во время самоизоляции не занимается ничем полезным, просто отдыхает. Об этом сообщил РИА ФАН со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Скажите честно, я одна так бездарно провожу самоизоляцию?» — написала она в соцсети.
Актриса призналась, что не занимается ни онлайн-тренировками, ни просмотром сериалов, ни улучшением языка, ни генеральной уборкой и «время как-то само бежит».
«Вроде встал, поел, новости почитал, поел, собак и детей погладил, поел, в инстаграмчик зашел, поел — вот и день прошел», — пишет Асмус.