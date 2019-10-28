Асмус и Собчак прокляли друг друга

Ксения Собчак опубликовал на YouTube-канале новый выпуск шоу «Осторожно, Собчак!». В новом эпизоде она взяла интервью у актера Александра Петрова и обсудила новый фильм «Текст» с его участием. В киноленте артист и Кристина Асмус сыграли возлюбленных. Собчак обсудила с Петровым сцену секса, которая и стала причиной падения просмотров нового выпуска.

«С утра, разбалованная своими подписчиками, я жду, как обычно топтрендов и много просмотров. Смотрю: трендов нет, жиденькие 600 тысяч просмотров на таком хитовом материале», — рассказала в Instagram Собчак.

Причиной падения рейтингов стала откровенная любовная сцена из фильма, которую вставили в выпуск. Менеджер YouTube объяснил, что из-за откровенных моментов видео перестали рекомендовать пользователям.

«Пострадала из-за чужого секса. Точнее из-за голых сисек Кристины Асмус. Будь ты проклята, Кристина, со своими сиськами», — написала Собчак в посте.

В свою очередь, Кристина Асмус отреагировала на обвинения телеведущей в комментариях к публикации.

«Ксения Анатольевна, сиськи если б не жиденькие были, то топ обеспечен был бы))) Но выглядели вы в интервью прекрасно! Будь вы прокляты», — ответила актриса Ксении Собчак.