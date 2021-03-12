Аскольд Запашный рассказал о последствиях своих 5 операций

Знаменитый дрессировщик хищников Аскольд Запашный за свою жизнь перенес пять операций на позвоночнике. Он признался, что так до конца и не восстановился после полученных на протяжении всей его карьеры травм. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

В последний раз врачи проводили хирургическое вмешательство в 2019 году. После него Запашный-младший начал жить со специальными поддерживающими конструкциями внутри организма.

«У меня в шее установлено два искусственных межпозвоночных диска, а в пояснице — титановый диск», — поделился он.

Дрессировщик признался, что свыкнулся с мыслью о введенных в тело инородных предметах.

Сейчас Запашный ведет активный образ жизни и много работает. Однако последствия серьезных травм до сих пор напоминают о себе. Звезда частично потеряла чувствительность в ногах. Два пальца на левой ноге не реагируют на воздействия, отметил сайт «Утро.ру».

«В целом, по ногам на 20–30% мышцы не задействованы. Но я научился бегать и ходить за счет мышц-стабилизаторов», — поделился Запашный-младший.

Иногда он спотыкается из-за этого, но старается не унывать. Если бы дрессировщик вовремя не попал на операцию, его могло бы полностью парализовать.