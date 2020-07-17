Арзамасова жестко ответила на критику из-за слухов о романе с Авербухом

Отмечается, что каждый день злопыхатели пишут в социальных сетях новые «подробности их романа». Нашлись и другие поводы для гневных комментариев в Instagram. Некоторые подписчики скептически отнеслись к тому, что артистка посвящает много времени благотворительности.

После долгого молчания девушка решила прокомментировать происходящее. Она согласилась с тем, что у нее есть плохие качества. По ее словам, пользователи соцсетей видят только то, о чем она посчитала нужным рассказать, пишет сайт «Утро.ру».

«Я не белая и пушистая, а взрослый 25-летний человек со всей палитрой плюсов и минусов. Действительно, я довольно активно призываю к тому, чтобы мы относились друг к другу без шор», — заявила Арзамасова.

Она заключила, что не будет терпеть оскорбительные высказывания комментаторов и будет сразу блокировать их.