Арзамасова показала фото с Авербухом и впервые публично назвала его мужем

Актриса Елизавета Арзамасова опубликовала в Instаgrаm романтическую фотографию со своим супругом — тренером по фигурному катанию Ильей Авербухом. Актриса заметила, что пока не привыкла называть его мужем.

«С мужем… Слово-то какое новое, приятное», — написала Арзамасова.

Под этим постом подписчики оставили много добрых комментариев, в которых пожелали паре счастья.

Актриса и прославленный фигурист рассекретили свой роман летом 2020 года, а в декабре стало известно об их свадьбе. СМИ писали, что пара познакомилась много лет назад на съемках шоу «Лед и пламень». Там девушка каталась в паре с Максимом Ставинским.

Для Авербуха брак с Арзамасовой стал вторым по счету. До этого с 1995 по 2007 год он был женат на своей партнерше, фигуристке Ирине Лобачевой. У пары в 2004 году родился сын Мартин. Сейчас он живет вместе с отцом.

Лобачева уже прокомментировала свадьбу бывшего мужа. По ее словам, она спокойно отнеслась к выбору Авербуха. Фигуристка заявила, что знает Лизу и хорошо к ней относится. Лобачева пожелала молодоженам счастья.