Арзамасова подтвердила роман с 46-летним Авербухом

По данным сайта «Утро.ру», пару застали в летнем кафе. Они держались за руки и очень мило общались. После этого актриса подтвердила, что действительно состоит в отношениях с Авербухом. Рассказывать подробности она отказалась.

Ранее резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал «истинную» причину развода с актрисой Кристиной Асмус. Таким образом шоумен высмеял заявления, сделанные ранее разными экспертами. «Истинная причина развода: шопоголизм», — заключил юморист, сопроводив пост смеющимися смайликами.

Также стало известно, что американский актер Брэд Питт начал жить вместе с актрисой и художницей Алией Шокат. Они съехались на время карантина. Впервые спустя несколько месяцев Шокат прокомментировала отношения со звездой. В одном из интервью художница официально заявила, что не встречается с Питтом. По ее словам, их отношения нельзя назвать романтическими, они больше похожи на дружескую связь двух очень близких друг другу по духу людей.