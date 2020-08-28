«Лиза таким образом „метит“ территорию». Родина прокомментировала новое видео Арзамасовой

На руках у актрисы сидит животное.

«Везем счастье — в подарок», — подписала фото Арзамасова.

На снимке также видна мужская рука. Подписчики предположили, что это рука Авербуха, несмотря на то, что актриса и фигурист отказались давать комментарии о своих отношениях.

Елена Родина, известная ведущая, аналитик российского фигурного катания, считает, что звездное окружение возлюбленного вынудило Арзамасову выставлять напоказ их отношения.

По мнению аналитика, артистка не совсем уверена в себе и хочет, чтобы окружающие фигуриста женщины знали, что он занят.

«И, видимо, подумав „А вдруг уведут?!“, ведь проект славится не столько трюками, сколько любовными романами, которые там разгорались, Арзамасова решила, как бы „невзначай“ выложить в сториз своего Инстаграма руку Авербуха. Такой дешевый прием. Мне кажется, Лиза таким образом „метит“ территорию перед „Ледниковым периодом“. Боится, не уверена в себе», — приводит слова аналитика сайт «Дни.ру».