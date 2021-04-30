Арзамасова и Авербух сообщили о скором прибавлении в семействе

Российская актриса Елизавета Арзамасова и ее супруг фигурист Илья Авербух сообщили, что ждут прибавления в семействе. Звезда «Папиных дочек» поделилась новостью в своем Instagram-аккаунте, написал сайт «Утро.ру».

Девушка показала подписчикам видео, на котором она стоит на кухне. По силуэту Арзамасовой заметно, что ее живот округлился. Лиза пожелала своим поклонникам доброго дня. В кадре появился и ее муж. Он обнял и поцеловал жену.

«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали „разоблачать“ бдительные наблюдатели. ☺️❤️ Всем хорошего дня, берегите друг друга!» — написала актриса под видео.

Пользователей Сети обрадовала такая новость. Они поздравили пару со скорым пополнением и пожелали малышу здоровья: «Лизочка, примите поздравления от души. Очень рады за вас с Ильей. Храни Господь вашу семью», «Ураа! Молодцы, поздравляю, какая прелесть».