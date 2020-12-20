Арзамасова и Авербух поженились

Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, которой 25 лет, вышла замуж за 47-летнего советского и российского фигуриста Илью Авербуха. Новостью она поделилась в Instagram.

Девушка пришла в ЗАГС в нежно-голубом платье с глубоким декольте. Жених и невеста сказали заветные «да». После этого они расписались в свидетельстве о браке и обменялись обручальными кольцами под вспышки фотоаппаратов. Влюбленные постоянно держали друг друга за руки.

«Маршрут построен», — такой комментарий идет к посту.

Авербух разместил в своем аккаунте такой же ролик с этой же подписью.

Поклонники не ожидали услышать новость. Они были шокированы: «Да ладно?!», «Ура! Боже, Елизавета, как я счастлива за тебя!».

Сообщение о романе фигуриста и звезды сериала «Папины дочки» просочилось в СМИ несколько месяцев назад. Вскоре пара подтвердила информацию в шоу «Вечерний Ургант». По словам Авербуха, у них очень нежные и крепкие чувства. К тому же у Арзамасовой сложились хорошие отношения с его сыном Мартином от брака с Ириной Лобачевой.

Авербух и Лобачева поженились в 1995 году. В 2004-м у супругов родился сын Мартин. Осенью 2007 года пара объявила о разводе.