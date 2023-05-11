Важное 11 мая 2023, 14:28 Артура Смольянинова включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг: актер Смольянинов включен в перечень террористов и экстремистов РИА «Новости»

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Признанного иноагентом актера Артура Смольянинова* внесли в перечень террористов и экстремистов. Информацию об этом предоставил Росфинмониторинг.

Помимо Смольянинова*, в перечень также включили экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.

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Согласно действующему законодательству, лица, которых внесли в этот список, лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в частности использовать средства на счетах и открывать счета в кредитных организациях. Им разрешают снимать не более 10 тысяч рублей в месяц на себя и каждого члена семьи, если те не имеют дохода.

Смольянинов* уехал из России после начала спецоперации. Он неоднократно высказывался против проведения боевых действий. Осенью минувшего года его оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.

Позже актер заявил, что мог бы вступить в ряды ВСУ. После этого председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело против Смольянинова*. В январе его внесли в реестр иностранных агентов.

* Артур Смольянинов признан иноагентом.