Артур Сопельник рассказал о предстоящей свадьбе

Актер из сериала «Кадетство» Артур Сопельник собрался жениться на своей девушке. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Его невесту зовут Елизавета — он уже сделал ей предложение. Актер рассказал, что познакомился с девушкой на съемках, она работала там гримером.

Он отметил, что они сближались долгое время. У обоих был неудачный опыт отношений, поэтому никто не хотел торопить события.

«Сразу могу сказать, я очень долго ее добивался», — рассказал артист.

Он отметил, что считает Елизавету своей женой, так как уверен в своем выборе. Также он добавил, что девушка всегда поддерживает его.

Сопельник уточнил, что не любит афишировать свою личную жизнь. Свои отношения специально пара не скрывала, но и не выставляла напоказ.

Ранее актер из сериала «Кадетство» Аристарх Венес рассказал, что раньше употреблял наркотики. Актер добавил, что не употребляет около восьми лет. По его словам, это принципиальная позиция. Также он отметил, что некоторые его знакомые серьезно пострадали от наркотиков. Поэтому сейчас Венес уверен, что наркотики — это зло.