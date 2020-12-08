Артисты согласились сдать кровь для пациентов с коронавирусом

По данным врачей, переливание крови с антителами помогает пациенту быстрее справиться с инфекцией. Многие знаменитости выразили готовность сдать кровь, чтобы помочь больным.

Российская певица Анита Цой поддержала эту инициативу и рассказала, что переливание спасло ее саму.

«Поэтому я считаю, что надо обязательно помогать сейчас тем, кто болен коронавирусом и кому нужна плазма», — заявила Цой.

Также в поддержку высказался и народный артист СССР Юрий Башмет.

«Я готов на любые действия, соответствующие моим моральным принципам и, конечно, надо жить по-человечески», — рассказал он.

Лев Лещенко добавил, что с удовольствием стал бы донором, но у него есть противопоказания, которые мешают ему сделать это.

«Меня есть посторонние, так сказать, болезни, наверное. Я уже не стерильный чистый человек, за эти годы я уже накопил чего-то там такого», — рассказал он.