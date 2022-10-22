Артисты России восприняли украинские санкции против них актом отчаяния | 360°

22 октября 2022, 18:25
Артисты России восприняли украинские санкции против них актом отчаяния
Русские певцы с иронией восприняли украинские санкции против них
Артисты России восприняли их включение в санкционный список Украины с иронией и даже гордостью. Об этом сообщил ТАСС.
«Меня радует то, что я в прекрасной компании с достойными людьми моей страны, и эти санкции считаю почетными», — заявил певец Олег Газманов.
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Народная артистка России Надежда Бабкина отметила, что «это все от бессилия».
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«Я всегда говорила, что агрессия — это путь в пропасть. Мы и наблюдаем, как в эту пропасть проваливается захватившее власть в стране правительство Украины, которое, кажется, составляло список на коленке. Иначе как объяснить присутствие в нем Елены Васильевны Образцовой, ушедшей из жизни семь лет назад», — сказала она.
В свою очередь, продюсер Иосиф Пригожин признался, что ему нет дела до внесения его в звездный список Зеленского.
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликовали список российских звезд, против которых предложили ввести международные санкции. Всего 166 имен. Им предъявили «распространение нарративов кремлевской пропаганды».
В этот список, например, угодили Дима Билан, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Ольга Бузова, Олег Газманов, Михаил Галустян, Дмитрий Дюжев, Иван Охлобыстин, Евгений Петросян и даже Сарик Андреасян, снимавший когда-то Зеленского в своих фильмах.
Владимир Зеленский
Санкции
Музыка
Украина
Надежда Бабкина
Иосиф Пригожин
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