Артисты России восприняли украинские санкции против них актом отчаяния | 360°

Знаменитости 22 октября 2022, 18:25 Артисты России восприняли украинские санкции против них актом отчаяния Русские певцы с иронией восприняли украинские санкции против них РИА "Новости"

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Артисты России восприняли их включение в санкционный список Украины с иронией и даже гордостью. Об этом сообщил ТАСС.

«Меня радует то, что я в прекрасной компании с достойными людьми моей страны, и эти санкции считаю почетными», — заявил певец Олег Газманов.

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Народная артистка России Надежда Бабкина отметила, что «это все от бессилия».

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«Я всегда говорила, что агрессия — это путь в пропасть. Мы и наблюдаем, как в эту пропасть проваливается захватившее власть в стране правительство Украины, которое, кажется, составляло список на коленке. Иначе как объяснить присутствие в нем Елены Васильевны Образцовой, ушедшей из жизни семь лет назад», — сказала она.

В свою очередь, продюсер Иосиф Пригожин признался, что ему нет дела до внесения его в звездный список Зеленского.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликовали список российских звезд, против которых предложили ввести международные санкции. Всего 166 имен. Им предъявили «распространение нарративов кремлевской пропаганды».

В этот список, например, угодили Дима Билан, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Ольга Бузова, Олег Газманов, Михаил Галустян, Дмитрий Дюжев, Иван Охлобыстин, Евгений Петросян и даже Сарик Андреасян, снимавший когда-то Зеленского в своих фильмах.