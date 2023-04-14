Знаменитости 14 апреля 2023, 10:14 Артисты поддержали инициативу убрать «антироссийские песни» с онлайн-платформ Цыганова и другие артисты поддержали идею убрать «антироссийские песни» с онлайн-платформ Unsplash

Читать 360tv в

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил с идеей убрать с онлайн-платформ антироссийскую музыку. Его призыв поддержали такие музыканты, как Вика и Вадим Цыгановы, Мария Андреева, Александр Антипов. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Если они убирают наши песни, то мы должны закрывать антироссийское. Однозначно», — сказал Вадим Цыганов.

Реклама

Его супруга заявила, что их семья отстаивает такие ценности, как любовь, семья, Бог.

«Мы идем против фашизма и сатанизма», — подчеркнула она.

Цыганов добавил, что российское медиапространство необходимо «вычищать». Поэт-песенник Александр Антипов высказал мнение, что нужно продвигать правильную и хорошую музыку, а антироссийским артистам нельзя давать поводов пиариться. Наоборот, следует «предать их забвению», подчеркнул он. Цыганов отметил, что в России сейчас мало патриотической музыки.

Скрипачка Мария Андреева полностью поддержала предложение Дмитрия Гусева. По ее словам, такая инициатива вписывается в рамки информационной войны. Она считает, что «нужны наши смыслы для победы». Андреева предложила вспомнить песни Великой Отечественной войны, ведь они во многом обусловили победу, заключила она.