Артисты обвинили создателей программы об Алле Пугачевой в обмане

Отмечается, что на съемки позвали звезд, ныне утративших свою популярность. Их попросили напомнить о себе, рассказать о жизни и творчестве. В результате из часовых бесед было вырезано все, что не касалось личности певицы Аллы Пугачевой. Исполнитель Игорь Наджиев заявил, что с ним жестоко обошлись после того, как он поделился собственными откровениями.

«Просили рассказать о нынешнем положении артистов в условиях пандемии, когда один за одним отменяются концерты, и в целом отрасль терпит убытки», — процитировало его ИА Nation News.

В итоге 30-минутное интервью свелось к пяти минутам. В этом отрывке певец говорит только о Пугачевой. В похожей ситуации оказалась музыкальный продюсер Лика Стар. Ее интервью длилось больше двух часов, но его также сократили до нескольких минут.

Причины произошедшего требуют выяснить гости передачи и эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян.