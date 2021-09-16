Артисты «Кривого зеркала» рассказали, какой Петросян в жизни

Юморист Евгений Петросян отмечает свой день рождения 16 сентября. Артисту исполняется 76 лет. В честь этой даты ИА Nation News поговорило с коллегами Петросяна по «Кривому зеркалу» о том, какой он в обычной жизни.

Артисты сошлись во мнении, что Евгений Петросян — целеустремленный, талантливый и добрый человек. Главной его заслугой назвали то, что ему удалось собрать такой коллектив, как «Кривое зеркало».

«Мы понимаем, что артист эстрады — товар штучный, все индивидуалисты в основном. Но Евгений Ваганович под одну крышу собрал солистов. Получилось так, что мы все так полюбили друг друга в „Кривом зеркале“, что стали настоящими друзьями, проводили вместе досуг. Злой человек не смог бы такое создать. Он потрясающий организатор. Такого театра как „Кривое зеркало“ не было, нет и не будет», — сказал юморист Александр Морозов.

Артист «Кривого зеркала» Михаил Смирнов присоединился к поздравлениям, рассказав, что гордится знакомством с Евгением Петросяном.

«Евгений Ваганович — это образец молодости, целеустремленности и оптимизма. Желаю ему долгих лет жизни, здоровья и много наследников. Горжусь своим знакомством с ним. В жизни он очень целеустремленный. Это настоящий защитник жанра, энтузиаст, человек, который притягивает к себе целые поколения», — сказал Смирнов.