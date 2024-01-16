Эксклюзив 16 января 2024, 15:41 Артисту Евгению Герчакову вызывали скорую в Москве Артист Евгений Герчаков объяснил вызов скорой проблемой с давлением РИА «Новости»

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Народному артисту России Евгению Герчакову потребовалась помощь врачей. Информация об этом появилась днем 16 января в ряде СМИ. О причинах вызова скорой актер рассказал в беседе с «360».

«Все в порядке, скорую вызывали, слава богу, все хорошо, давление подскочило. Я еще с вами поживу», — сказал Герчаков.

«Московский комсомолец» ранее распространил данные о том, что Герчакова якобы доставили в одну из больниц Москвы.

За время своей карьеры артист сыграл множество ролей в театральных постановках, кино и сериалах.

В 1991-м он исполнил роль Старухи в комедии «Стару-ха-рмса», директора оркестра в комедии «Ширли-мырли», Антонеску в сериале «Петр Лещенко. Все, что было», Николая Петровича в комедии «Бабушка легкого поведения» и других. Еще одна из наиболее известных киноработ Герчакова — роль Барана в музыкальном фильме-сказке «Мама».