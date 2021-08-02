Артистка Театра Ермоловой рассказала о конфликте в коллективе

Актриса Театра Ермоловой Василиса Пьявко в конце июля написала открытое письмо художественному руководителю коллектива Олегу Меньшикову. В письме сотрудница театра защитила коллег, подвергшихся увольнениям. Она напомнила новому руководителю о том, что с его приходом связывали положительные изменения в театре. Об этом сообщил Daily Storm со ссылкой на социальные сети актрисы.

«Что в коллективе творится что-то неладное, было понятно уже давно. Хотя поначалу мы только радовались, что у нас появится такой человек, как Олег Евгеньевич. <…> Казалось, он не может ошибиться. Но как-то так получилось, что все эти кандидатуры отпали и возникла идея позвать Меньшиков», — рассказал актриса.

Она отметила, что с приходом Меньшикова в театре начали происходить не лучшие перемены. В театре начали избавляться от костюмов и декораций. Артистка заявила, что для труппы костюмы являлись памятью. Затем в театре прошла волна увольнений.

«Кстати сказать, почти все люди, которых планируется уволить, вплоть до 18 июня вызывались на какой-то странный тренинг. Кто знает, может, это делалось специально? Не пришел — дисциплинарное взыскание! Это раньше за выслугу лет и верность одному театру давали звания, а сейчас — увольняют», — рассказала Пьявко.

Актриса отметила, что Меньшикову не стоило приступать к работе в театре. По ее словам, ему стоило организовать собственный театр.