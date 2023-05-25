Знаменитости 25 мая 2023, 11:43 Артистка Ольга Кормухина рассказала, что Тину Тернер обожали любители рока и поп-музыки

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Тина Тернер была уникальной певицей, она сумела стать кумиром для всех, потому что ее обожали и рокеры, и любители поп-музыки. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала заслуженная артистка Российской Федерации Ольга Кормухина.

По ее словам, она была уникальной, настолько неповторимой, что уже невозможно представить, что может прийти кто-то, равный Тине Тернер.

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«Тина — это явление в мировой культуре, она сумела пройти между Сциллой и Харибдой. Она сумела стать популярной и для любителей рока и для любителей попа и не скатилась при этом в пошлость», — подчеркнула Ольга Кормухина.

Напомним, Тина Тернер умерла 24 мая в возрасте 83 лет. Она была одной из величайших американских и мировых исполнительниц.

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