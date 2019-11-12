Артистка Black Star Клава Кока была госпитализирована в Москве

Артистка лейбла Black Star Клава Кока попала в больницу. Об этом певица написала в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фотографию из больничной палаты.

«Сейчас все нормально, я нахожусь под наблюдением лучших врачей. Я просто не рассчитала свои силы и организм дал сбой», — написала певица в соцсети. Девушка также отметила, что не хотела афишировать свою госпитализацию, но информация о ее состоянии попала в СМИ.

В комментариях пользователи пожелали артистке крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.

По данным портала Super.ru, после приезда в Москву из поездки в Израиль у артистки поднялась высокая температура — и она потеряла сознание. Медиками ей были назначены капельницы и уколы на дому. Но во вторник, 12 ноября, артистке стало хуже и ее госпитализировали. Сейчас девушка проходит обследование. Возможный диагноз певицы — гнойная ангина и сильное переутомление, пишет издание.

Лейбл Black Star в настоящее время отменяет все ближайшие съемки и выступления исполнительницы.