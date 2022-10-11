Цискаридзе рассказал о своей книге «Мой театр» | 360°

Знаменитости 11 октября 2022, 04:46 Поделиться Telegram

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Viber Цискаридзе рассказал о своей книге «Мой театр»

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Народный артист России Николай Цискаридзе написал автобиографическое произведение «Мой театр». В интервью «Петербургскому дневнику» он поделился подробностями работы над книгой.

Артист подчеркнул, что к созданию книги его сподвиг карантин. Кроме того, влияние оказала историк балета и педагог Ирина Дешкова.

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Цискаридзе признался, что уже в детстве стало ясно, что он построит карьеру в балете. В театр его водила мама, чем и привила любовь к искусству. После женщина отвела маленького Колю в Тбилисское хореографическое училище.

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«Я там очень честно рассказываю, что у меня вышло, а что не вышло в жизни», — отметил Цискаридзе.

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