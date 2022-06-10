Артист Цискаридзе рассказал о преимуществе основной профессии перед работой на ТВ

В современном мире многие артисты столкнулись с трудностями — отменами концертов в других странах и недостаточным количеством шоу на ТВ. Народный артист РФ, ректор Академии балета Николай Цискаридзе заявил, что сейчас гораздо проще зарабатывать деньги тем, кто имеет основную профессию помимо участия в телешоу. Об этом сообщил «Пятый канал».

По словам артиста, сложнее всего приходится тем, кто стал популярен благодаря рекламе.

«Им очень сложно. Они вообще не понимают, о чем мы разговариваем. А те, кто, конечно, из моего цеха, которые пришли на орбиту, на Олимп благодаря своим способностям, они понимают, о чем речь», — заявил он.

Цискаридзе рассказал, что попал на телевидение уже после того, как получил статус народного артиста России. Он заявил, что раскручивать его не было необходимости благодаря прошлым заслугам.

При этом Цискаридзе рассказал, что получает удовольствие от участий в шоу, однако действительно нравится ему именно своя профессия.

«Для меня любое участие в шоу — это удовольствие, это как бы… гарнир. Потому что у меня есть основное блюдо — это моя профессия. У них у всех — нет. Они только гарниром занимаются, у них нет основной профессии, они — никто. И это очень страшно», — заявил артист.