Артист Песков вспомнил, как нарядился в покрывало и спародировал Пугачеву

В студенческие годы он ходил на различные театральные и цирковые постановки. В какой-то момент он познакомился с заслуженными артистами, танцовщиками Владимиром Никольским и Татьяной Лейбель.

Артист рассказал, что на одном из типичных сборов он решил завернуться в обычный плед, который на нем выглядел как фирменный балахон Примадонны. Он прошелся перед собравшимися, и тогда Никольский предложил ему задуматься о работе в новом жанре для эстрадной сцены.

«Судьба меня пригласила в эту профессию, чтоб изобрести из такого маленького шаржа. Синхробуффонада — это и есть шарж любвеобильный, добрый, теплый. Уникальный спектакль, который сегодня в моей биографии уже десятый за 31 год существования этого жанра», — подчеркнул Песков.

На днях телеведущий Максим Галкин снял на видео свою супругу Пугачеву. Певица предстала в ролике в объемном красном кардигане и короткой юбке.