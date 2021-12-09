Артист Машков рассказал, почему зрители не любят современных актеров

Народный артист России Владимир Машков в ходе Конгресса молодых ученых — 2021 объяснил, почему современное российское кино отличается от советского. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Актер подчеркнул, что современные актеры все меньше пользуются любовью зрителей. При этом многие люди, особенно представители старшего поколения, с теплотой вспоминают роли советских исполнителей.

«В нашем кино и театре произошел сбой. Кто-то почему-то решил, что сегодня главные — это продюсеры и режиссеры, но ведь в основе должен быть артист. На сцене вообще не должно быть видно ни драматурга, ни режиссера, только образ», — отметил он.