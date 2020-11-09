Артист «Кривого зеркала» вновь перенес операцию ради похудения

Мужчина пояснил, что ранее не видел проблемы в лишнем весе, но набранные излишки не позволяли жить комфортно. У артиста были проблемы в работе и общении с противоположным полом. После операции у него снизилась тяга к сладкому.

В настоящий момент Морозов пьет витамины и худеет. Он уже потерял более 40 килограммов. Александр хочет сбросить еще как минимум 20 килограммов, а после этого избавиться от обвисшей кожи, сообщил сайт «Утро.ру».

«Буду действовать оперативным путем. Был бы молод, то избежал бы операции, но мне уже 47», — подчеркнул юморист.

Артист признался, что ему пришлось потратить на операцию все свои сбережения. Он добавил, что имеет проблемы с коллекторами.

Поклонники внимательно следят за внешним видом своих кумиров и нередко замечают изменения в их внешнем облике. Так после резкого похудения Игоря Крутого в Сети начали появляться слухи о том, что у него диагностировали рак. Сам композитор опроверг эту информацию и раскрыл подробности операции, перенесенной еще в нулевых.