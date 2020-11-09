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    09 ноября 2020, 12:52

    Артист «Кривого зеркала» вновь перенес операцию ради похудения

    Полина Петрова

    Юморист, артист «Кривого зеркала» 47-летний юморист Александр Морозов вновь перенес операцию ради похудения. После гастрошунтирования ему сузили соустье желудка, пишет StarHit.
    Артист «Кривого зеркала» вновь перенес операцию ради похудения

    Мужчина пояснил, что ранее не видел проблемы в лишнем весе, но набранные излишки не позволяли жить комфортно. У артиста были проблемы в работе и общении с противоположным полом. После операции у него снизилась тяга к сладкому.

    В настоящий момент Морозов пьет витамины и худеет. Он уже потерял более 40 килограммов. Александр хочет сбросить еще как минимум 20 килограммов, а после этого избавиться от обвисшей кожи, сообщил сайт «Утро.ру».

    «Буду действовать оперативным путем. Был бы молод, то избежал бы операции, но мне уже 47», — подчеркнул юморист.

    Артист признался, что ему пришлось потратить на операцию все свои сбережения. Он добавил, что имеет проблемы с коллекторами.

    Поклонники внимательно следят за внешним видом своих кумиров и нередко замечают изменения в их внешнем облике. Так после резкого похудения Игоря Крутого в Сети начали появляться слухи о том, что у него диагностировали рак. Сам композитор опроверг эту информацию и раскрыл подробности операции, перенесенной еще в нулевых.