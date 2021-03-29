Артист «Кривого зеркала» отказался от юмора ради будущей жены

Артист «Кривого зеркала» Карен Аванесян рассказал, что отказался от юмора ради отношений с Нонной, которая потом стала его женой. Он отметил, что полюбил ее с первого взгляда, но женщина не сразу ответила взаимностью.

Об этом он рассказал в эфире программе «Когда все дома» на канале «Россия 1».

«Она никогда не любила клоунов, даже в цирке. Она во мне увидела немножко другое. Я не старался с ней хохмить, шутить, я ее не завоевывал юмором», — отметил он.

Артист отметил, что познакомился со своей будущей женой в салоне красоты. Он уточнил, что полюбил Нонну сразу, как только увидел, но избранница не сразу ответила на его чувства взаимностью. Сейчас супруга во всем поддерживает артиста.

Аванесян также рассказал, что в своем доме они чтут традиции и живут по законам бабушек и дедушек. При этом в остальных аспектах жизни соблюдают законы России, потому что приехали в эту страну «не со своим уставом».

Ранее другой артист «Кривого зеркала» Александр Морозов похудел на 45 килограммов. Таких результатов ему удалось достись с помощью хирургических методик — ему провели две операции на желудок.