Артист «Кривого Зеркала» Морозов раскрыл секретный способ профилактики COVID-19

Артист «Кривого Зеркала» Александр Морозов сообщил о секретном способе профилактики COVID-19. Он рассказал, что накануне пандемии начал пить чагу, написал сайт kp.ru.

Ранее ученые испытывали гриб-паразит в качестве средства против коронавируса и обнаружили высокую ингибирующую активность. Знаменитость узнала о таких свойствах чаги от друзей. Он услышал о монахе, у которого во дворе всегда есть котелок с чагой. Мужчина постоянно пьет свой отвар, и никто не знает, сколько ему лет.

«Ну что, молодец монах, я тоже хочу вечно жить. Ну и стал пить. А потом недавно по центральным каналам начали рассказывать в новостях прям о том, что ученые российские утверждают, что настой чаги или отвар чаги — свойства чаги таковы, что она является мощнейшим противоковидным средством», — вспомнил Морозов.

По словам артиста, за всю осень и зиму он ни разу не заболел. При этом обычно Александр очень часто простывает. Юморист верит, что укрепить иммунитет ему помогло именно употребление настоя чаги.