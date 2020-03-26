Артист Юрий Кукес умер в 69 лет

По информации «Газеты.ru», Кукес ушел из жизни в 69 лет. Причиной его смерти стало злокачественное новообразование.

В последние годы артист страдал от опухоли мозга и пытался ее побороть. В январе текущего года его доставили в московскую клинику. Там же Кукес перенес операцию.

Общественность знает его как потомственного артиста цирка. Будучи ребенком, он представлял зрителям акробатический номер вместе со своим отцом Матвеем Алексеевичем, известным под псевдонимом МАТАРДИ.

Семь лет работал в Японии. А по возвращении в Россию устроил гастроли по территории бывшего Советского Союза, странам ближнего и дальнего зарубежья. Например, его цирковые представления радовали публику в Греции, Венгрии, Германии, Голландии, Казахстане и Украине.

Кукеса также назначили председателем правления «Гильдии артистов циркового искусства».

Как актер он получил свою известность в в детективе «Убийство свидетеля» и кинокартине «Кио. За кулисами иллюзий».