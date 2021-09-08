Артист Иван Краско вернется на сцену после подозрения на микроинсульт

Народного артиста России Ивана Краско выписали из больницы — его госпитализировали в конце августа с подозрением на микроинсульт. Он выйдет на сцену 10 сентября в спектакле «Я вернулся в мой город».

Об этом сообщили ТАСС в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской. Там добавили, что в тот же день актер примет участие в сборе труппы.

«Мы открываем 80-й юбилейный сезон 10 сентября спектаклем „Я вернулся в мой город“, в котором участвует Иван Иванович (Краско) — прим. ред.). Специально мы открываем не премьерой, а этим спектаклем. Он сегодня был в театре и сказал, что будет на сборе труппы 10 [сентября] и будет 10-го играть спектакль», — процитировало агентство слова собеседницы.

В пресс-службе также добавили, что руководство театра планирует отправить актера в санаторий для восстановления сразу после открытия сезона.

Иван Краско играет в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской уже 55 лет — практически с начала своей карьеры актера. Юбилейная дата была совсем недавно — он отметил 60-летие творческой деятельности 1 сентября. В тетаре Краско является ведущим актером: он исполняет главные роли в спектаклях «Тише, афиняне!», «Утоли моя печали» и «Доходное место».