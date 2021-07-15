Артист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался от ковида

Солист известной арт-группы «Хор Турецкого» Борис Горячев скончался от коронавирусных осложнений. Печальную новость сообщили в официальном аккаунте Instagram коллектива.

Почти месяц Борис Горячев, которому было всего 49 лет, боролся с коронавирусной инфекцией. Коллеги артиста говорят, что до последнего надеялись на выздоровление артиста. Сам Борис, даже когда его состояние уже становилось хуже, сообщал друзьям, что все в порядке.

«Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям. Борис много значил для всех нас, и он заслуживает больше слов, чем можно сейчас сказать или написать», — написали коллеги Бориса Горячева.

Печальные новости в разговоре с ТАСС подтвердила арт-директор коллектива Анна Чех. В знаменитом коллективе артист отработал почти 20 лет, у него был узнаваемый лирический баритон. Сам Борис Горячев признавался, что требования к солистам в «Хоре Турецкого» всегда были очень высокими и он старался им соответствовать.

У Бориса Горячева остались жена и маленькая дочь Ева. В прошлом году артист с супругой Наталией Шацкой отметили шесть лет со дня свадьбы.

Сегодня от ковида умер и известный андеграундный артист Петр Мамонов. Последние дни его состояние было крайне тяжелым, и супруга музыканта признавалась, что готовится к худшему.