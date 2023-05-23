Знаменитости 23 мая 2023, 17:09 Артист балета Полунин рассказал о своих татуировках

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Артист балета Сергей Полунин в беседе с изданием Life рассказал, как у него на теле уживается татуировка с гербом Украины и портрет Владимира Путина.

По словам артиста, в России хорошо относятся как к Украине, так и украинцам. Тем более он сам родился в Херсоне.

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«Понятно, что сейчас конфликт, но ко мне очень хорошо относятся. Я родился в Херсоне, имею украинский герб на руке. Мне никто никогда ничего не говорил в России. Поэтому с гордостью ношу украинский герб и также поддерживаю президента Владимира Путина», — добавил Полунин.

Во вторник, 23 мая, Сергей Полунин получил премию президента РФ для молодых деятелей искусства.