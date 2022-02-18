Артемий Лебедев раскритиковал МОК за ситуацию с Валиевой

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что с фигуристкой Камилой Валиевой поступили «гнусно», объявив о найденном в ее организме допинге. Об этом он рассказал на стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Лебедев назвал сотрудников МОК плохими людьми и заявил, что ситуация с Валиевой «ни в какие ворота не лезет».

«Просто посреди Олимпиады вдруг ей решили испортить праздник. Понятно, что это чудовищное психологическое давление, понятно, что так вообще с людьми просто не поступают», — считает дизайнер.