Артемий Лебедев раскритиковал антипрививочников

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что его «бесят» люди, которые не хотят прививаться от коронавируса. Об этом написал RT.

В премьере нового сезона стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» дизайнер порассуждал о том, что год назад ковид казался болезнью вроде обычного гриппа, но сейчас стало ясно, что все гораздо серьезнее — от коронавируса умирают даже здоровые молодые люди.

Он отметил, что делать прививку необходимо, чтобы не заболеть или переболеть в легкой форме. Последствия коронавируса куда более неприятные, чем последствия прививки, считает он.

«Те люди, которые переболели, ничего хорошего о болезни не докладывают», — сказал Лебедев.