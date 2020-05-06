Артемьева получила прибавку к гонорару за съемки в «Сватах»

Ранее поклонники сериала активно обсуждали информацию о том, что Артемьева уходит из проекта. Они были сильно опечалены этой новостью.

Чуть позже актриса обрадовала фанатов и рассказала, что ее героиня все же останется в сериале. В окружении знаменитости рассказали, что она смогла договориться о прибавке к гонорару: ей будут доплачивать 50 тысяч рублей за каждый день съемок.

Ранее актриса Чулпан Хаматова рассказала, что удивлена критике и оскорблениям в ее адрес после выхода сериала «Зулейха открывает глаза». Многие обвиняют актрису в том, что она якобы осквернила историю своей родины — Татарстана. Хаматова признается, что не ожидала такой реакции. Она думала, что зрителям покажется, что период истории, изображенный в сериале, покажется им мягким. Сама она отрицательно относится к попыткам приукрашивать историю и сглаживать неоднозначные моменты, потому что это «не дает нам двигаться дальше».