Знаменитости 14 декабря 2022, 15:23 Арт-директор певца Бориса Моисеева прокомментировал желание его брата бороться за наследство

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Известный российский исполнитель Борис Моисеев скончался в сентября этого года, после чего о своем намерении бороться за его наследство заявил старший брат певца Маркс Толкач. Такое желание прокомментировал РИА ФАН арт-директор Моисеева Сергей Горох.

По словам Гороха, он не имеет ничего против того, что старший брат Моисеева будет бороться за наследство певца.

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В свою очередь, Толкач считает, что его брата обманули, ввели в заблуждение и заставили переписать свое наследство на посторонних людей.

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