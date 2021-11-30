Суд отказался удовлетворить иск матери Аршавина к его бывшей жене

Суд отказал в удовлетворении иска матери футболиста Андрея Аршавина Татьяны Аршавиной, который она подала против бывшей жены своего сына Алисы Аршавиной. Поводом стало требование о взыскании неосновательного обогащения. Об этом сообщили в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судом Санкт-Петербурга.

«Красносельский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску Татьяны Аршавиной к Алисе Аршавиной. Суд истцу отказал», — сказано в сообщении.

О том, что Татьяна Аршавина подала иск к бывшей невестке, стало известно летом этого года. Мать футболиста рассказала, что его бывшая жена в течение длительного времени проживает в ее квартире, не имея на это никаких правовых оснований. Кроме того, Алиса Аршавина якобы отказывается уходить оттуда даже при наличии судебного решения о выселении.

Иск о взыскании неосновательного обогащения зарегистрировал Приморский районный суд Санкт-Петербурга. Татьяна Аршавина подчеркнула, что бывшая жена ее сына проживает в квартире безвозмездно, лишая ее возможности продать или сдать недвижимость, чтобы получить доход. При этом участники не смогли урегулировать спор во внесудебном порядке.

Мать футболиста просила взыскать с Алисы Аршавиной сумму неосновательного обогащения за период в размере 1,92 миллиона рублей, а также проценты на сумму долга в размере 36 150 рублей 59 копеек и госпошлину. Она подчеркнула, что такая сумма накопилась за период с 1 марта 2020-го по 1 марта 2021 года.