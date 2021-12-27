Аршавин высказался об отмене лимита на легионеров в российском футболе

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «Спорт-Экспресс» выразил свое мнение об отмене лимита на легионеров в российском футболе. По его словам, идти к этому нужно постепенно.

«Я за отмену лимита. Но, понимая сложившуюся в нашей стране ситуацию, вижу, что в один момент это сделать невозможно. Думаю, постепенное смягчение лимита поможет сдвинуться в нужном направлении», — сказал Аршавин.

Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно, пояснила «Газета.ru». Ранее глава Российского футбольного союза рассказал, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков.