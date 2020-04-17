Аршавин рассказал, чем занимается на самоизоляции

По данным «Петербургского дневника», Аршавин также работает на канале «Матч ТВ». По его словам, это очень его отвлекает и не дает заскучать дома.

«Работа на ТВ меня спасает, потому что я езжу в Москву, делаю какие-то эфиры, мы с Тимуром Журавелем записываем программу», — поделился спортсмен.