Аронова рассказала о съемках в новом фильме

Актриса Мария Аронова рассказала РИА ФАН, как ей работалось под началом режиссера Алексея Нужного во время съемок картины «Пара из будущего».

«Нам очень повезло с режиссером Лешей Нужным — человеком, который принимал непосредственное участие в написании сценария фильма», — призналась артистка.

Она заметила, что сейчас пошла необыкновенная волна молодых и замечательных режиссеров, «правильно воспитанных, в хорошем смысле этого слова».

Отмечается, что в «Паре из будущего» Аронова снималась вместе с Сергеем Буруновым.

«Работать с ним — одно удовольствие, он очень хороший партнер. Сергей Бурунов все очень тонко чувствует, он мгновенно импровизирует, у него совершенно потрясающее чувство юмора», — обратила внимание собеседница информагентства.