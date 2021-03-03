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    03 марта 2021, 21:29

    Аронова рассказала о съемках в новом фильме

    Артур Блянихов

    Актриса Мария Аронова рассказала РИА ФАН, как ей работалось под началом режиссера Алексея Нужного во время съемок картины «Пара из будущего».

    «Нам очень повезло с режиссером Лешей Нужным — человеком, который принимал непосредственное участие в написании сценария фильма», — призналась артистка.

    Она заметила, что сейчас пошла необыкновенная волна молодых и замечательных режиссеров, «правильно воспитанных, в хорошем смысле этого слова».

    Отмечается, что в «Паре из будущего» Аронова снималась вместе с Сергеем Буруновым.

    «Работать с ним — одно удовольствие, он очень хороший партнер. Сергей Бурунов все очень тонко чувствует, он мгновенно импровизирует, у него совершенно потрясающее чувство юмора», — обратила внимание собеседница информагентства.