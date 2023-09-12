12 сентября 2023, 02:12
Арнольду Шварценеггеру сделали экстренную операцию
TMZ: Шварценеггер перенес экстренную операцию из-за проблемы с рукой
Американский актер, политик и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес на прошлой неделе новое оперативное вмешательство. По данным портала TMZ, он оказался на операционном столе из-за проблем с рукой.
Журналисты в своем материале сослались на связанный со Шварценеггером источник. По его данным, звезда «Терминатора» был вынужден прервать тренировки из-за проблемы с правой рукой.
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Как уточняется, у бывшего губернатора Калифорнии оказался поврежден локтевой нерв. На руку Шварценеггера медики наложили повязку.
Арнольд Шварценеггер ранее положительно ответил на вопрос журналиста о том, хотел бы он стать президентом США, не будь запрета на уровне конституции. Заявление о желании стать главой Белого дома было прежде всего призывом к жителям страны объединиться, объяснил позже Шварценеггер. Он также выразил надежду, что в политику вернется вежливость. Экс-губернатор Калифорнии осудил оскорбительный тон высказываний, которые можно слышать в этой сфере.
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