Знаменитости 12 сентября 2023, 02:12 Арнольду Шварценеггеру сделали экстренную операцию TMZ: Шварценеггер перенес экстренную операцию из-за проблемы с рукой РИА «Новости»

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Американский актер, политик и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес на прошлой неделе новое оперативное вмешательство. По данным портала TMZ, он оказался на операционном столе из-за проблем с рукой.

Журналисты в своем материале сослались на связанный со Шварценеггером источник. По его данным, звезда «Терминатора» был вынужден прервать тренировки из-за проблемы с правой рукой.

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Как уточняется, у бывшего губернатора Калифорнии оказался поврежден локтевой нерв. На руку Шварценеггера медики наложили повязку.

Арнольд Шварценеггер ранее положительно ответил на вопрос журналиста о том, хотел бы он стать президентом США, не будь запрета на уровне конституции. Заявление о желании стать главой Белого дома было прежде всего призывом к жителям страны объединиться, объяснил позже Шварценеггер. Он также выразил надежду, что в политику вернется вежливость. Экс-губернатор Калифорнии осудил оскорбительный тон высказываний, которые можно слышать в этой сфере.