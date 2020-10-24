Арнольд Шварцнеггер рассказал о своем самочувствии после операции на сердце
Операцию провели врачи клиники в Кливленде штата Огайо. После хирургического вмешательства 73-летний Шварцнеггер уже успел прогуляться по городу.
«Я чувствую себя фантастически и уже прогулялся по Кливленду, осмотрев замечательные статуи в городе», — написал актер в своем аккаунте в Twitter.
Пользователи Twitter поздравили Шварцнеггера с успешной операцией и поделились своими историями медицинского вмешательства. А некоторые припомнили Арнольду его роль в «Терминаторе».
«Думаю, заменить вышедшие из строя детали легко, когда вы — машина. Оставайся сильным!», — написал один из комментаторов.
Клапан аорты меняют, если нарушается его работа при обеспечении тока крови из левого желудочка сердца. Если не сделать это вовремя, возможны серьезные проблемы с кардиологией.
Ранее Арнольд Шварцнеггер рассказал о весенней самоизоляции в компании своих животных. Актер проводил время с лошадкой, ослицей и собачкой.