Арнольд Шварцнеггер попал в ДТП в Лос-Анджелесе

Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Лос-Анжелесе, сообщил TMZ. По предварительным данным, пострадала женщина, находившаяся во второй машине.

Внедорожник Yukon, за рулем которого находился Шварценеггер, столкнулся с Toyota Prius. В результате столкновения внедорожник актера заехал на крышу легковушки.

Очевидцы отметили, что столкновение произошло с такой силой, что во внедорожнике сработали подушки безопасности.

По предварительным данным, сам Шварценеггер не пострадал. Находившуюся во втором автомобиле женщину госпитализировали.

В ноябре на Лиговском проспекте в центре Санкт-Петербурга столкнулись автомобили Audi и Jaguar. За рулем одной из иномарок находился народный артист России Игорь Скляр. На опубликованных кадрах видно, как едущий по дороге Jaguar на скорости врезается в сдающий назад внедорожник Audi. После аварии Игоря Скляра в больницу забрали врачи, прибывшие на место аварии. Позже в разговоре с «360» вместо ответов на вопросы о состоянии здоровья актер отшутился.