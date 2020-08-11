Голливудский актер Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой. По информации СМИ, у звезды популярных блокбастеров появилась внучка.

Старшая дочь артиста Кэтрин родила ребенка от знаменитого актера Криса Пратта. Он приобрел известность благодаря ролям в таких фильмах как «Стражи Галактики» и «Пассажиры».

Сами родители пока не сообщали пол ребенка. У Пратта уже есть сын от бывшей жены — актрисы комедийного жанра Анны Фэрис, которая исполнила главную роль в пародийных фильмах «Очень страшное кино», информирует сайт «Дни.ру».

Шварценеггер в свои 73 года ведет активный образ жизни. Актер каждый день занимается спортом. Он заботится о поддержании своей физической формы. Так, в начале июня журналисты писали, что мужчина устроил веломарафон с бодибилдером Ральфом Меллером.

Ранее наш соотечественник, певец Валерий Сюткин опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей фотографии с 45-летней супругой Виолой во время беременности. Также он показал снимок с новорожденным сыном.