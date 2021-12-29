Арнольд Шварценеггер стал холостяком после 10 лет попыток развестись с женой

Звезда Голливуда и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер развелся с женой. Бракоразводный процесс с Марией Шрайвер занял 10 лет. Об этом сообщил портал TMZ.

Причиной многолетнего развода стало отсутствие у супругов серьезной мотивации юридически оформить разрыв, уточнил портал. Кроме того, им необходимо было разделить большое количество совместно нажитого имущества, поскольку у супругов отсутствовал брачный контракт.

Арнольд и Мария расстались из-за того, что у актера обнаружился внебрачный ребенок. Как выяснилось, мальчик родился от связи Шварценеггера с их бывшей домработницей. При этом супругам удалось сохранить близкие отношения. Они часто проводили время вместе со своими четырьмя детьми — несмотря на то, что у каждого из них уже были новые спутники.

Что касается имущества, то, по имеющимся данным, супруги поделили его примерно пополам.

Ранее сообщалось, что Арнольд Шварценеггер подарил 25 домов бездомным ветеранам в Лос-Анджелесе. Он выделил деньги на постройку недвижимости, а когда работы были завершены, лично посетил объекты. По его словам, он сделал рождественский подарок людям.