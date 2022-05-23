Голливудский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер стал дедушкой во второй раз. У него родилась внучка, написала «Газета.ru» со ссылкой на соцсети зятя Шварценеггера Криса Пратта, известного по главной роли в фильме «Стражи Галактики».

«Мы так рады объявить о рождении нашей второй дочери, Элоизы Кристины Шварценеггер Пратт», — сообщил артист.

Крис Пратт обручился со старшей дочерью Шварценеггера в июне 2019 года. Первая дочь родилась у пары в августе 2020 года. Ее назвали Лайла Мария. Вторая девочка появилась на свет 21 мая 2022 года. По словам Пратта, его жена Кэтрин и новорожденная чувствуют себя хорошо.

«У мамы и ребенка все хорошо. Мы чувствуем себя за пределами благословения и благодарности. С любовью, Кэтрин и Крис», — добавил он.

Помимо дочерей, Пратт также имеет девятилетнего сына Джека от первого брака с Анной Фэрис. Актер общается с ребенком и периодически делает общие фотоснимки.