Арми Хаммеру нашли замену в сериале про Уотергейтский скандал

Британский актер Дэн Стивенс присоединится к съемках сериала Gaslit с участием Джулии Робертс и Шона Пенна. Об этом сообщил Deadline.

Стивенс сыграет бывшего советника Белого дома Джона Дина. Актер заменит Арми Хаммера, которого оставили без роли после обвинений в насилии.

Ранее женщина по имени Эффи рассказала, что Хаммер якобы совершил сексуальное преступление в отношении нее в Лос-Анджелесе 24 апреля 2017 года. Она познакомилась с британцем через Facebook в 2016-м. Спустя время у них якобы завязались отношения, в которых актер относился к ней оскорбительно и жестоко.

До этого в интернете распространились скриншоты переписок, которые Хаммер якобы вел с неизвестными девушками. В одной из них он недвусмысленно намекал, что его возбуждают фантазии на тему каннибализма, и признавался, что вырезал сердце из животного и съел его теплым, отметила «Газета.ru».

Сериал Gaslit посвящен знаменитому Уотергейтскому скандалу. Джулия Робертс сыграет Марту Митчелл, которая одной из первых публично забила тревогу по поводу причастности президента Ричарда Никсона к Уотергейту. Стивенс снимется в роли Джона Дина — советника президентской администрации, разрывающегося между своими амбициями и необходимостью лгать, чтобы защитить главу Белого дома.