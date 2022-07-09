Стало известно, кем работает актер Арми Хаммер

Слухи о том, что актер Арми Хаммер работает консьержем в отеле, появились на днях. Оказалось, что на самом деле он продавец таймшеров на Каймановых островах, сообщило издание TMZ.

Уточняется, что его актерская карьера закончилась после секс-скандала. В начале пандемии Хаммер переехал на острова. По данным издания, на должность продавца его устроил друг, который также работает на курорте.

Хаммер лишился участия во всех голливудских проектов после того, как в интернет попали его переписки с женщинами, в которых он обсуждал свою тягу к насилию и каннибализму. Уточняется, что при этом актер был женат. По данным друга его супруги, она догадывалась об изменах Хаммера, но не была уверена наверняка.

После этого еще одна знакомая актера обвинила его в изнасиловании. Женщина уточнила, что Хаммер манипулировал ею все время их знакомства, а потом изнасиловал и избил. Все это продолжалось около четырех часов.