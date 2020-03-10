10 марта 2020, 16:07
Армани пожертвовал Италии 1,4 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом
Итальянский модельер Джорджио Армани пожертвовал на борьбу с коронавирусом в Италии 1,4 миллиона долларов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Daily Mail.
Деньги поступили трем больницам Милана, римской клинике и Агентству гражданской защиты. Отмечается, что большая часть сотрудников Armani работает на дому.
Напомним, 8 марта Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса.
С 10 марта Италию закрыли на карантин. Власти ввели запрет на любые массовые мероприятия. Закрыли учебные заведения, театры, музеи и развлекательные центры.
По последним данным, в Италии зафиксированы 9 172 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 724 человека. Сообщается о 463 скончавшихся от COVID-19.