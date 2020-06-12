Архарова подписала петицию о лишении Башарова звания заслуженного артиста

Петиция появилась после того, как стало известно, что Башаров бьет супругу. Его новая жена Елизавета Шевыркова развелась с ним по той же причине.

Архарова считает, что «будет правильным лишить такого артиста, с его неподобающим поведением, всех званий и регалий».