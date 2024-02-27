Знаменитости 27 февраля 2024, 13:06 «Аргументы и факты»: Михалков усомнился в перспективах отечественного кино

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Российский режиссер Никита Михалков в беседе с «Аргументами и фактами» усомнился в перспективах отечественного кино. По его словам, он не видит явных положительных тенденций.

В беседе с журналистами кинематографист подчеркнул, что актерская игра XX столетия — недосягаемый уровень для киноделов и артистов. Современный артист является заложником своего образа, боясь потерять медийность.

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«Актер боится ее потерять. „Склифосовский“ первый сезон, второй, пятый, десятый. Это заработок, известность, популярность», — процитировало Utro.ru Михалкова.

В случае, если сериал «выстрелит», его продолжают снимать. Выходит, что артисты годами снимаются в одном и том же, добавил режиссер.